China en India trekken troepen terug in betwist grensgebied Ladakh

De Galwanvallei in Ladakh is een hooggelegen gebied in het Karakoramgebergte. Er wonen weinig mensen, maar het gebied is strategisch erg belangrijk. China en bondgenoot Pakistan beloeren er India en omgekeerd. Er is ook geen echte grens, enkel een "line of control", die -wegens het bergachtige en moeilijk toegankelijke terrein- niet precies is afgebakend.