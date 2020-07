Doet de coronacrisis violist André Rieu financieel de das om? "Het vreet aan je dat het geld de deur uitvliegt"

Normaal gezien zou de Maastrichtse violist in juli 12 concerten geven op het Vrijthof, maar die zijn allemaal afgelast vanwege corona. Ook de concerten in Engeland, Kroatië en Israël in de herfst, gaan mogelijk niet door. En over de kerstconcerten in MECC Maastricht moet nog een beslissing genomen worden: "Met 12.000 mensen in een overdekte ruimte, dat wordt lastig. Mondkapjes en handschoenen, dat kan misschien nog wel, maar met anderhalve meter afstand is het onmogelijk. Ik kan met alle vaste lasten en productiekosten niet voor een handjevol mensen spelen."