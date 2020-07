Het coronavirus is nog niet verdwenen in Europa. Op verschillende plaatsen flakkert het aantal besmettingen op en zijn opnieuw strengere maatregelen van kracht, tot zelfs lokale lockdowns. Klik op de bollen op onderstaande kaart en lees meer over welke steden/gebieden weer in lockdown zijn (rood) en waar de besmettingen weer de hoogte in gaan (oranje).