Correcties en aanvullingen

In "Het Journaal" van 19 van 5 juli werd een kaart getoond van Spanje. Op die kaart stond de regio El Segrià (Lleida/Lerida) in Catalonië juist aangegeven maar de zone La Mariña (Lugo) in Galicië helemaal niet. Galicië ligt in het Noord-Westen van Spanje. De kaart werd getoond tijdens een studiogesprek met viroloog Pierre Van Damme.

Er zijn verschillende plaaten in Spanje met een naam die lijkt op "La Mariña". De fout is mogelijk geworden doordat de graficus die de kaart gemaakt heeft, de kaart niet meer aan de journalist heeft voorgelegd voor uitzending. Omgekeerd heeft de journalist de kaart niet meer gecheckt. Op vijf juli waren dus twee nieuwe uitbraken bekend : één in El Segrià (Lerida) in Catalonië en één in La Mariña in Galicië in het Noord-Westen van Spanje.