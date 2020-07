Bloedige plekken: de totaal krankzinnige poging van Antwerpen in 1585 om uit de greep van de Spanjaarden te komen

Antwerpen was in de zestiende eeuw de welvarendste havenstad van noordelijk Europa. De haven bracht Antwerpenaren in contact met ideeën uit de hele wereld. De stad groeide uit tot het centrum van de opstandige Nederlanden. In 1576 kwam in Antwerpen zelfs een Calvinistisch bewind aan de macht. De stad radicaliseerde en riep de republiek uit. De katholieke Spaanse koning Filips II besloot de opstanden in zijn Habsburgs rijk te kop in te drukken. De Italiaanse veldheer Alexander Farnese, landvoogd en later Hertog van Parma, kreeg het bevel van deze "reconquista".

In 1584 begon Farnese de omsingeling van Antwerpen. Sluipend had hij verschillende Vlaamse en Brabantse steden veroverd. Spaanse en Italiaanse officieren zwaaiden de plak over troepen met vooral Vlaamse soldaten uit het versplinterde zuiden van de Nederlanden. Farnese wilde Antwerpen isoleren en uithongeren door de Schelde af te snijden. Maar daarvoor moest hij de kanonnen van de oninneembare forten van Liefkenshoek en Lillo uitschakelen. Omdat hij daar niet in slaagde bouwde hij twee nieuwe forten in een Scheldebocht dichter bij de stad, Sint-Marie op de linkeroever, Sint-Filips op de rechteroever.