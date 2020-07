Bloedige Plekken: De Goudberg, de West-Vlaamse heuvel die beter de Bloedberg had geheten

Vandaag heerst de stilte van het land op de Goudberg. De heuvel wordt ook de Rug van Rozebeke genoemd en maakt deel uit van de West-Vlaamse heuvelrug. Smalle wegen doorkruisen het lappendeken van akkers. Het slagveld van de eerste wereldoorlog is een landbouwvlakte geworden. Het is gissen naar het uitzicht van de heuvel in de veertiende eeuw. Oude kaarten laten veel meer bebossing zien en vermoedelijk was de heuvelrug lang niet zo gecultiveerd. Waarschijnlijk is de heuvel in 500 jaar ook afgevlakt. Want de Vlaamse manschappen van Filips van Artevelde zouden niet de Goudberg als strijdperk hebben gekozen, mochten ze geen overzicht op het zuiden, richting Frankrijk hebben gehad.

Van Artevelde was vol vertrouwen want bij Beernem had hij de Slag om het Beverhoutsveld gewonnen van graaf Lodewijk van Male. Maar ditmaal had deze laatste de hulp ingeroepen van een Frans leger. Daar zette Filips de Stoute, de onverzettelijke hertog van Bourgondië de toon. Hij vreesde de invloed van de Engelsen in Vlaanderen en was er op gebrand de Vlamingen de les te spellen.