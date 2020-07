Bloedige plekken: meer dan dit rest er niet van de historische Groeningebeek uit de Guldensporenslag  

In Kortrijk is de Guldensporenslag overal: het Groeningemonument, de Jan Breydel- en de Pieter De Conincklaan, het Gulden Sporenstadion, het Museum Kortrijk 1302 of de jaarlijkse herdenkingen. De geschiedenis zit echter vooral in de symboliek. Want van het mythische slagveld uit 1302 is niet veel meer te zien. Het is opgeslokt door de uitbreiding van de stad. De cruciale Groeningebeek is nagenoeg helemaal verdwenen.