De steenweg N2, aflevering 1: exotische vliegtuigen op Zaventem 

Een hele zomer trekt VRT NWS langs de steenwegen in ons land en kijkt hoe we het leven weer op gang trekken na een voorjaar in het teken van corona. Deze week begeven we ons op de N2, van Brussel naar het oosten, tot de Nederlandse grens bij Maastricht. Na een tsunami van onlinepakjes horen we vandaag van vliegtuigspotters in Zaventem dat de coronatijden best wel interessant waren voor hen, omdat dat exotische vliegtuigen opleverde. En we spotten vogels in Steenokkerzeel.