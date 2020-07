Bloedige plekken: de winkelstraat waar een heel leger werd verpletterd

De Oostenrijkers kwamen langs de achterdeur terug met de mildere Habsburgse keizer Leopold. Hij was keizer Jozef II opgevolgd, de man die de geschiedenis in ging met de smalende bijnaam "Keizer-Koster". Jozef II en zijn hervormingspolitiek waren voor de Brabantse opstandelingen de steen des aanstoots. De centralistisch ingestelde Oostenrijkse keizer wilde de vele gewesten van zijn Habsburgse rijk uniformiseren en moderniseren. Vanuit het verre Wenen vaardigde hij talrijke nieuwe regels en wetten uit in wat hij zag als een vernieuwing voor het volk, niet door het volk. Ook de Kerk was slachtoffer van allerlei nieuwe verordeningen. Het botste in het katholieke Brabant op veel verzet. De keizer was een koster geworden die zich met zijn voorschriften en regelzucht niet populair had gemaakt.