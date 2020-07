Dodentol overstromingen in Japan loopt op tot zeker 30

De rivier Kuma op het eiland Kyushu is buiten haar oevers getreden. Vele duizenden huizen zijn ondergelopen of zitten zonder elektriciteit. In de ergst getroffen gebieden kunnen mensen niet weg omdat wegen en bruggen in elkaar zijn gestort. Helikopters die overvlogen, zagen dat mensen "rijst, water, SOS" op de grond hadden geschreven, meldt het Franse persbureau AFP. Anderen stonden met handdoeken te zwaaien om de aandacht te trekken.