Doe-het-zelf-quarantaine voor wie terugkeert uit gebieden in lockdown, wettelijke verplichting is er nog niet

Niet afreizen naar een gebied dat in lockdown is geplaatst, zoals de streek rond het Catalaanse Lerida of rond de stad Lugo in de Spaanse regio Galicië. Vooral dàt adviseert de RMG, het centrale orgaan dat de beslissingen in de coronacrisis neemt,

Maar als er dan toch gereisd wordt, is er eigenlijk geen wettelijk kader voor mensen die terugkeren uit een gebied dat in lockdown geplaatst is. Vandaar dat het voorlopig bij een advies blijft.

Karine Moykens, de topambtenaar op het Vlaamse departement Welzijn: "Wanneer een Europees land een bepaalde zone in lockdown plaatst, dan raden wij aan om niet af te reizen naar die zone. En wanneer ze daar toch zijn en terugkomen naar ons land om dan zelf gedurende veertien dagen in quarantaine te gaan en contact op te nemen met de huisarts."

Vervolgens zal die huisarts bepalen of er getest wordt. Het advies vanuit Vlaanderen is om zo veel mogelijk te testen. Dat zal hoe dan ook gebeuren als de teruggekeerde reizigers gedurende de laatste zeven dagen ter plekke in contact zijn gekomen met personen die met covid besmet zijn.

Geen verplichting dus, het gaat eigenlijk over een doe-het-zelf-quarantaine. Verplichte quarantaine kan, zo is dat decretaal bepaald, enkel voor besmette personen. Voor Moykens hoeft dat geen probleem te zijn. "Ik ga ervan uit dat iedereen zelf zijn verantwoordelijkheid neemt. Er was ook geen wettelijk kader voor handen wassen of social distancing en toch heeft de bevolking dat goed gedaan."