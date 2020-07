Kasteel van Horst ligt niet meer in het water: dam moet restauratie van funderingen mogelijk maken

Op 16 juni startten opnieuw de werken aan het Kasteel van Horst in Sint-Pieters-Rode, een deelgemeente van Holsbeek. "Om de eeuwenoude funderingen van het kasteel te kunnen restaureren, moest er een dam gebouwd worden", vertelt Simon Callebert van erfgoedorganisatie Herita. "Tot nu lagen die funderingen altijd onder water, maar door middel van hopen zand en klei is er een dam rond het kasteel gebouwd, waardoor we makkelijker aan de funderingen komen." De dam zal ook gebruikt worden om de stellingen op te bouwen die nodig zijn voor de overige restauratiewerken.

De dam is vier meter breed. De bouw van de dam is vastgelegd in een timelapse video.