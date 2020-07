Filmcomponist Ennio "Once upon a time" Morricone op 91-jarige leeftijd overleden

"A fistfull of dollars" (1964) zet het triumviraat Leone-Eastwood-Morricone op de kaart. Sergio Leone zorgt voor de regie, Clint Eastwood acteert zichzelf de filmgeschiedenis in als "the man with no name" en Ennio Morricone zorgt voor de legendarische muziek. De film groeit uit tot een pulptrilogie met als sluitstuk "The good, the bad and the ugly" met de iconische fluitdeun van Morricone.