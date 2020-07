Extra patrouilles op schietveld van Helchteren: 'Fietsers en wandelaars beseffen niet hoe gevaarlijk het is"

Het schietterrein van Helchteren is net als het Kamp van Beverlo in Leopoldsburg een onderdeel van het leefgebied van de wolven in Limburg. Sinds de komst van wolvin Naya in 2018 worden er dan ook meer nieuwsgierigen betrapt, bevestigt Koen Thijs van het Agentschap voor Natuur en Bos. "Omdat we de wolven de nodige rust willen gunnen, controleren we er ook vaker. Soms komen mensen er vanaf met een waarschuwing. Maar soms volgt er een boete of een proces verbaal."