Al jaren zomerschool in Genk voor leerlingen die Nederlands willen leren: "Leuker dan in de echte klas want er zijn hier geen toetsen"

Dit jaar nemen 42 kinderen uit 16 verschillen landen deel aan de Genkse zomerschool, waaronder Illias uit Mallorca. “Mijn Nederlands is al goed”, vertelt de 12-jarige jongen. “Maar om het nog te verbeteren spelen we hier woordspelletjes en doen we verschillende activiteiten. Het gaat er in de zomerschool veel leuker aan toe dan in een gewone klas. We maken hier meer mopjes en er is meer ruimte voor ontspanning. Nog een voordeel? Dat we geen toetsen en schoolrapporten krijgen!”