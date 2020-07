Pyromaan vernielt deel blotevoetenpad in Zutendaal: "Een van onze blikvangers is afgebrand"

In Lieteberg bij Zutendaal, ligt een van de mooiste blotevoetenpaden van heel Vlaanderen. Maar dat pad werd afgelopen weekend flink beschadigd door een pyromaan, die onder meer de hangbrug vernielde: "De schade is groot want de bezoekers kunnen de hangbrug niet meer gebruiken", zegt Harmonie Carlier van Lieteberg. "We hebben voor de bezoekers een andere route voorzien, want de brug is volledig vernield. De bezoekers missen nu een 150 meter van het parcours, maar onze werkmannen hebben het dus zo goed mogelijk opgelost en een omleiding voorzien."