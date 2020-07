Honden- of kattenvoer gezocht voor egels in Vogelopvangcentrum Neteland

VOC Neteland in Herenthout vangt jaarlijks heel veel egels op, en dat aantal groeit jaar na jaar. "We gaan het aantal van vorig jaar - toen waren het er zo'n 600 - dit jaar zeker overschrijden", vertelt Mieke De Wit van het VOC in Start Je Dag bij Radio 2 Antwerpen. "Het gaat vooral om gewonde, mannelijke egels", legt ze uit. "In de paartijd durven die al wel eens vechten om een vrouwtje en ze verwonden mekaar dan op de delen waar geen stekels staan, zoals hun snuit bijvoorbeeld. Alles rond de kop en de poten, kan je wel stellen."