Bloedige plekken: in de eenzame velden van Neerwinden vond de afgrijselijkste slachting van de 17e eeuw plaats

Op 29 juli 1693 stonden twee legers klaar voor een indrukwekkende krachtmeting. In het noorden had een troepenmacht van ruim 50.000 man een defensieve stelling gebouwd tussen de dorpen Neerhespen, Laar, Neerlanden, Dormaal en Elliksem, en met een sleutelpositie voor Neerwinden. Willem III van Oranje-Nassau leidde de Liga van Augsburg, een monsterverbond met soldaten uit de Nederlandse Republiek, Engeland, Spanje, Zweden, Beieren, Hannover en Saksen. De linie was opgebouwd uit schansen met kanonnen. Ze lag ten zuiden van de Kleine Gete die als dekking moest dienen. Inderhaast waren bruggen aangelegd. De rivieroevers waren toen nog niet drooggelegd en hadden moerassige en moeilijk doorwaadbare plaatsen.

De legermacht die zich ter hoogte van Landen in het Zuiden had verzameld was nog groter. Maarschalk de Luxembourg voerde ongeveer 75 000 Fransen aan. Zijn rechtstreekse opdrachtgever was Koning Lodewijk XIV. De niet te stoppen expansiedrift van de Zonnekoning had de andere West-Europese landen verenigd. In juli 1693 waren de graafschappen Henegouwen en Namen al bezweken voor het Franse leger. Nu streefde Lodewijk XIV naar de aanhechting van de Nederlandse Republiek.