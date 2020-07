Inbrekers slaan offerblokken stuk in basiliek van Dadizele: "Gelukkig namen ze relikwie van de paus niet mee"

Het was schrikken vanmorgen voor de hulpkoster van de basiliek in Dadizele. Toen hij toekwam om alles klaar te maken voor de eucharistie, ontdekte hij dat er was ingebroken. De inbrekers waren ook zeer onrespectvol te werk gegaan. De metalen offerblokken waren afgezaagd, één offerblok dat was ingewerkt, was uit de muur gerukt en de houten offerblokken waren met een koevoet opengewrikt.