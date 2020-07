Indiër laat exclusief gouden mondmasker ontwerpen tegen coronavirus: "Ik hou gewoon van goud"

Of het masker voldoende beschermt? Kurhade neeemt het zekere voor het onzekere. "Ik weet niet zeker of het efficiënt genoeg is, dus neem ik ook andere maatregelen. Het is niet het goud of het mondmasker, maar social distancing en handen wassen dat mensen zal beschermen tegen het coronavirus."

De zakenman heeft veel bekijks als hij met zijn gouden mondmasker op straat komt. "Mensen vragen me om selfies", zegt hij. "Ze zijn onder de indruk als ze me op de markt een gouden masker zien dragen". En hij dost zich voor de rest ook graag uit in goud. Een armband, een halsketting, ringen aan elke vinger... maken deel uit van zijn dagelijkse outfit.