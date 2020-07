 24 volgeladen vrachtwagens moeten draagkracht nieuwe brug Ingelmunster testen

De bouw begon 3 jaar geleden en moest eind vorig jaar al klaar zijn, maar aannemer Artes Depret had 2 keer tegenslag. Een eerste keer was eind juni vorig jaar toen het uiteinde van de brug, aan de kant van het station, loskwam. Nieuwe openingsdatum werd het weekend van zaterdag 9 mei. Tegen die tijd was Europa in de ban van het coronavirus. Het leven ging op slot. In Ingelmunster viel de werf stil, omdat er geen personeel meer werd gevonden en het bouwmateriaal niet meer ter plaatse raakte.