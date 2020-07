Italiaanse Alpen kleuren rozerood door algen die ijs sneller doen smelten

Het gaat om de Ancylonema nordenskioeldii, zegt Di Mauro. "De alg is op zich niet gevaarlijk, het is een natuurlijk fenomeen dat we in lente- en zomerperiodes zien op gemiddelde hoogtes, maar ook in de poolgebieden." Maar toch maken wetenschappers zich zorgen over het effect van de alg op de gletsjer. De alg komt namelijk ook voor in Groenland, aan de Noordpool, en dan vooral in de zogenoemde dark zone, waar het ijs smelt.

De aanwezigheid van de alg kan ervoor zorgen dat het ijs sneller smelt. Normaal gezien kaatst ijs meer dan 80 procent van de stralen van de zon terug naar de atmosfeer. Maar algen maken het ijs donkerer, zodat het de hitte absorbeert en sneller smelt. "Alles wat de sneeuw donkerder maakt, leidt ertoe dat die smelt, omdat die donkere kleur de opname van warme zonnestralen bevordert", legt Di Mauro uit.

En naarmate het ijs smelt, en de algen meer water en lucht krijgen, komen er meer algen bij. Zij geven de witte sneeuw een rozerode tint. Luchtbeelden tonen foto's van het fenomeen op de Passo Gavia, op 2.618 meter hoogte.



Het is niet duidelijk waar de algen precies vandaan komen. "We proberen het effect van andere dan menselijke fenomenen op de opwarming van de aarde in kaart te brengen", zegt Di Mauro. Hij zegt dat de aanwezigheid van wandelaars en skiliften ook een impact kunnen hebben op de algen.