Rapper Kanye West wil president van de VS worden: meent hij het echt? Of is het een publiciteitsstunt? 

Desalniettemin twitterde hij gisteren opnieuw: "I am running for president of the United States" ("Ik stel me kandidaat voor het presidentschap van de VS"). De vraag rijst: moeten we dit nieuws serieus nemen? Of is dit een publiciteitsstunt voor zijn nieuwe album "God's country", dat hij binnenkort zal uitbrengen.

Bij nader onderzoek blijkt West zijn naam niet te hebben geregistreerd bij de Federal Election Commission, de federale instantie die tot taak heeft ervoor te zorgen dat presidentskandidaten zich houden aan de Federal Election Campaign Act. Opmerkelijk is ook dat Kanye zich in 2018 nog als Donald Trumpfan uitliet in diverse twitterberichten.