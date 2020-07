Kempense gemeenten willen bewakingsfirma's inzetten tegen transmigranten op snelwegparkings

Nu de lockdown voorbij is, stellen verschillende gemeenten vast dat er weer meer transmigranten zijn. Elke nacht gaan ze van de bushalte Bax in Beerse naar de snelwegparking in Lille. De draad rondom de parking wordt telkens opnieuw doorgeknipt. "Bij een opflakkering, zorgen we ervoor dat er permanent en preventief bewaking is", zegt de korpschef van de politie van Turnhout Roger Leys. "Dat betekent wel dat een van onze vier interventieploegen permanent bezet is. Het is dus een serieuze belasting voor ons korps. Maar als we niets doen, wordt het probleem telkens groter."