Kiesmannen moeten winnende kandidaat steunen, oordeelt Amerikaanse Hooggerechtshof

De president van de Verenigde Staten wordt niet direct maar indirect gekozen. Elke staat heeft een bepaald aantal kiesmannen. Het Kiescollege van de in totaal 538 kiesmannen kiest uiteindelijk de president. Daarbij geldt het principe dat de kandidaat die het meeste stemmen in een staat krijgt, alle kiesmannen van die staat krijgt.

In 2016 weigerden enkele kiesmannen in Washington en Colorado om voor Hillary Clinton te stemmen, die de presidentsverkiezingen in die staten had gewonnen. Die kiesmannen werden daarop door de staten gestraft. Het hooggerechtshof oordeelt nu dat die straffen geoorloofd zijn, en dat kiesmannen dus verplicht zijn om het verkiezingsresultaat te volgen.

De Republikein Donald Trump won de presidentsverkiezingen vier jaar geleden van Hillary Clinton met 304 versus 227 kiesmannen. Deze keer neemt Trump het op tegen Democraat Joe Biden.

Het oordeel van het Hooggerechtshof kan van invloed zijn op het resultaat van die verkiezingen op 3 november, zeker bij een nipt resultaat. In 2000 versloeg de Republikein George W. Bush zijn Democratische tegenstander Al Gore met een verschil van maar vijf kiesmannen. Amerikaanse rechtbanken deden de laatste jaren uiteenlopende, tegenstrijdige uitspraken over dwarse kiesmannen. Met de uitspraak van het hooggerechtshof, de hoogste rechterlijke instantie in de VS, is er nu duidelijkheid.