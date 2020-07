Liveblog: Net geen 40.000 nieuwe besmettingen in VS, Australië sluit binnengrens voor het eerst in 100 jaar

In Australië gaat de grens tussen de twee meestbevolkte deelstaten Victoria en New South Wales vanaf woensdag dicht. Aanleiding is een nieuwe uitbraak van het coronavirus in Melbourne, de hoofdstad van Victoria. Daniel Andrews, premier van Victoria, maakte maandag bekend dat er op één dag 127 nieuwe besmettingen werden vastgesteld, een record. Niet eerder zijn in Australië in één dag zoveel nieuwe gevallen gemeld.

De grens met New South Wales blijft vanaf woensdag dicht. Dat gebeurt voor het eerst sinds 100 jaar. De beslissing werd genomen in samenspraak met de Australische premier Scott Morrison en met de premier van New South Wales, Gladys Berejiklia. Er zijn een 50-tal grensovergangen tussen de twee staten, ook zijn er volledige dorpen en steden die de grens delen. De grens zal aan de zijde van New South Wales worden bewaakt, zodat de autoriteiten in Victoria hun handen vrij hebben om te helpen bij de bestrijding van de virusuitbraak.

In Melbourne zijn er de laatste twee weken veel besmettingen met het nieuwe coronavirus bijgekomen. In verschillende delen van de stad moeten bewoners weer in lockdown. Sinds dit weekend Het stadsbestuur is een grootschalige testcampagne gestart, maar zaterdag raakte bekend dat al zeker 10.000 personen weigeren een test te ondergaan.

De grens tussen Victoria en New South Wales is de enige die in Australië tijdens de pandemie open is gebleven. Maar verplaatsingen tussen de twee grootste steden, Sydney en Melbourne, werden wel al sterk afgeraden.

Het aantal besmettingen in Australië is sinds de uitbraak van het coronavirus relatief beperkt gebleven. Dat komt deels doordat er heel snel heel strenge maatregelen genomen werden. Er zijn nu bijna 8.500 besmettingen en 105 overlijdens geregistreerd.