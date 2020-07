Maldegem wil treinverbinding naar Eeklo, meningen zijn verdeeld: “Overlast voor omwonenden, beter een fietssnelweg of een bus”

De gemeente Maldegem is blij dat er een haalbaarheidsstudie komt om de spoorlijn in Eeklo door te trekken tot in Maldegem. De gemeente hoopt zo op een vlotte treinverbinding tot in Gent. De oppositiepartij Groen is geen voorstander van de treinverbinding en ziet liever een fietssnelweg naar Eeklo. “Een trein zorgt voor overlast bij omwonenden, de fietssnelweg kan ook aansluiten op bestaande fietssnelwegen”, zegt Stefaan Standaert (Groen).