Man (45) overleden na incident in Antwerpen

"Afgelopen nacht is er een incident geweest in de Van Stralenstraat waarbij een 45-jarige man zwaargewond is geraakt", zegt Kristof Aerts van het Antwerps parket. "De hulpdiensten hebben hem naar het ziekenhuis gebracht maar hij is daar aan zijn verwondingen bezweken. Het parket heeft een onderzoeksrechter gevorderd voor feiten van doodslag. Het onderzoek is volop aan de gang. Op dit moment kunnen we niet meer informatie vrijgeven in het belang van het onderzoek."

Later op de dag geeft het parket mogelijk meer informatie.