Man houdt hond droog: "Nu kan ik weer iets van mijn bucket list schrappen!"

Ruim een week geleden regende het pijpenstelen in het Schotse stadje Giffnock. Ethan Dearman, beveiligingsmedewerker bij een warenhuis van winkelketen Morrisons, merkte op dat moment op dat een hond buiten in de gietende regen op zijn baasje aan het wachten was. Hij nam onmiddellijk een paraplu ter hand. Een klant maakte er een foto van, die daarna als "hartverwarmend" de wereld rondging. Dearman werd zelfs als een "held" omschreven.