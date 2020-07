Man van 71 komt om het leven bij brand in Middelkerke

De brand ontstond rond 6.30 uur vanmorgen. Toen de brandweer aankwam, sloeg het vuur al uit het venster op de eerste verdieping van een flat in de Roger de Grimbergenstraat. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar vond de inwoner, een man van 71, dood in zijn zetel.

"We weten nog heel weinig, het is op de eerste verdieping van een appartementsgebouw gebeurd. Het slachtoffer is een 71-jarige man. Hij zat verkoold in zijn zetel, maar we weten nog geen oorzaak", zegt burgemeester Jean-Marie Dedecker (LDD). Acht bewoners van het appartementsgebouw zijn geëvacueerd.