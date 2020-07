Microbioloog Herman Goossens: "Dringend nood aan draaiboek voor quarantaine voor terugkerende vakantiegangers"

Mensen die op vakantie gaan, raadt Goossens aan om hun verantwoordelijkheid te nemen. "Je moet beseffen dat het geen gewone vakantie zal zijn. Neem handalcohol en maskers mee. En draag die ook."

Hij raadt ook aan om gesloten ruimtes te vermijden. "Je moet niet naar feesttenten of discotheken gaan waar je weet dat de kans op besmetting toch groter is." Snel terug kunnen keren, is ook een advies, "dus ga het liefst met de wagen." Goossens waarschuwt vakantiegangers ook dat ze moeten aanvaarden dat als ze toch op vakantie gaan in een gebied waar uitbraken ontstaan, ze getest zullen moeten worden en in quarantaine moeten gaan als ze terugkeren."

Goossens heeft er begrip voor dat de Europese Commissie heeft aanbevolen om de grenzen open te stellen, maar stelt wel dat we realistisch moeten zijn: "De situatie zou in de komende weken zeer chaotisch kunnen worden in Europa."