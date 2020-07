Middeleeuwse muur van abdij Keizersberg in Leuven ingestort

Het deel van de 19e eeuwse muur aan het Trampad was donderdag al ingestort. Waarschijnlijk door een grondverschuiving, maar dat wordt vandaag onderzocht. Ludo is één van de stadsarbeiders die de schade komt opmeten. "Een deel van de muur is hier naar beneden gekomen. Waarschijnlijk van ouderdom. We gaan nu het voetpad terug vrijmaken. Straks komt er ook nog iemand langs om te kijken of de muur stabiel genoeg is, zodat mensen er weer veilig kunnen passeren."