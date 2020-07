N-VA stuurt wenskaarten naar inwoners faciliteitengemeenten om hen fijne Vlaamse feestdag te wensen

De partij wil alle inwoners, ook Franstaligen en anderstaligen, van de faciliteitengemeenten een fijne Vlaamse feestdag wensen. "Voor ons is de Vlaamse feestdag een inclusieve dag", zegt Gunter Coppens van N-VA Halle-Vilvoorde. "Welke achtergrond je ook hebt, het gaat allemaal om Vlamingen en dus is het ook voor alle inwoners in de faciliteitengemeenten een feestdag. Daarom gaan we bijna 33.000 postkaarten met wensen versturen."