Natuurfotograaf uit Diepenbeek lokt eekhoorns met opvallende opstellingen: "Soms uren wachten voor goede foto" 

Tijdens zijn vrije uren is Niki Colemont bijna altijd te vinden in een klein gecamoufleerd tentje in zijn tuin, met vooraan een klein gat. Dat gat is net groot genoeg om een bombastische lens door te steken. In zijn tuin bouwt hij attributen waar hij vervolgens dieren naartoe lokt met wat eten. Het resultaat is speciale foto's van dieren zoals eekhoorns en vogels. Omdat eekhoorns vaak de modellen zijn in zijn foto's, wordt hij ook wel eens 'squirrelman' genoemd.

Eens de eekhoorns zich laten fotograferen, is er nog de opdracht om een goede foto te maken. "Soms zit ik weken te wachten op de goeie foto", vertelt Niki. "Ik probeer ook telkens nieuwe opstellingen uit. Zo heb ik foto's waar het lijkt alsof een eekhoorn een winkelkar voortduwt, of zit te eten aan een picknicktafel." Niki maakt ook constructies waar eekhoorns moeten springen om aan eten te geraken, om zo zwevende eekhoorns te kunnen fotograferen. "Maar het is veel uitproberen en falen voordat je dé foto te pakken hebt. Het is 70 procent geluk en 30 procent techniek."

