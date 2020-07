Een controversiële advocaat en een voormalige groene politica: ministers in hertekende Franse regering bekendgemaakt

Macron en Castex hebben de regering niet volledig hertekend: een aantal ministers krijgt een andere portefeuille, voor anderen verandert er niets. Zo blijft Bruno Le Maire minister van Economie en Jean-Yves Le Drian behoudt Buitenlandse Zaken.

De nieuwe regering telt 17 vrouwen en 15 mannen –een evenwicht tussen man en vrouw in zijn ploeg was een belofte van Macron toen hij als president begon. De nieuwe premier Castex heeft geen ministeriële ervaring, maar had de leiding over de exitstrategie die Frankrijk uit de lockdown moest halen. Als beloning kreeg hij vorige vrijdag de taak van Macron om premier Philippe te vervangen. Morgen komt het nieuwe kabinet voor het eerst onder zijn leiding samen.