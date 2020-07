Nieuwe campagne Agentschap Wegen en Verkeer: "tunnelreflex voor meer veiligheid"

“Voldoende afstand houden van je voorligger, hangt vooral af van met welk soort voertuig je rijdt en je snelheid”, zegt Veva Daniels.

Twee jaar geleden lanceerde de Vlaamse Stichting Verkeerskunde ook een campagne om voldoende afstand te houden in het verkeer: ‘Last night a DJ saved my life’. De songtekst was onder meer aangebracht op de E40 richting Brussel tussen Aalst en affligem. Twee seconden afstand was de boodschap en het deuntje "Last night a DJ saved my life" blijkt daarvoor een ideaal hulpmiddeltje te zijn.