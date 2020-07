Amerikaanse rechtbank legt controversiële oliepijpleiding tijdelijk stil

In 2016 werd met sit-ins en protesten maandenlang gestreden tegen de aanleg van de bijna 1.900 kilometer lange oliepijpleiding doorheen de staten North Dakota, South Dakota, Iowa en Illinois. Tevergeefs, want het project ging door en in mei 2017 werd de pijpleiding in gebruik genomen.

De juridische strijd ging echter voort en daar hebben de tegenstanders nu een succes behaald. De rechter oordeelde vandaag dat de pijpleiding niet voldoet aan de milieunormen en een risico vormt op olielekkage. Hij heeft daarom de exploitatievergunning opgeschort en de sluiting gevraagd tegen 5 augustus.

De uitspraak is een tegenslag voor president Donald Trump, die in januari 2017 kort na zijn aantreden finaal de toestemming had gegeven voor de aanleg van de Dakota Access Pipeline. De beslissing werd daarop aangevochten door Sioux-stammen van Standing Rock en Cheyenne River omdat de pijpleiding door land gaat dat zij als heilig beschouwen en een negatieve impact zou hebben op het leefmilieu.