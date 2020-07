Ontmijningsdienst DOVO zoekt naar bommen en granaten in vijvers van Maria Hendrikapark in Oostende

Ontmijningsdienst DOVO is gestart met het opruimen van de vijvers in het Maria Hendrikapark in Oostende, nadat magneetvissers 3 weken geleden maar liefst 62 ontstekingsmechanismen en enkele granaten hebben bovengehaald. “Alle vijvers worden grondig doorzocht op oorlogstuig en gedumpte munitie. Deze opdracht zal minstens een week in beslag nemen”, zegt Thierry François van DOVO Zeebrugge.