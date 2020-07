Child Focus waarschuwt opnieuw voor gevaarlijke "Blue Whale Challenge" op sociale media

Child Focus waarschuwt tieners dan ook om niet op de challenge in te gaan. De afpersing is meestal ook een loos dreigement, klinkt het. "Het wordt meestal gebruikt als drukkingsmiddel, zodat je schrik krijgt", zegt Nils Van Paemel van Child Focus. "Maar eigenlijk is dat meestal niet waar." Het is uiteraard wel belangrijk om niet in te gaan op de challenge. "Er zijn ook leuke challenges online, maar als je buikgevoel zegt dat er iets niet klopt, doe het dan gewoon niet. En praat erover met een volwassen persoon die je vertrouwt. Het is erg belangrijk dat je een screenshot neemt van het bericht dat je kreeg. Zo heb je altijd bewijs van wat er is gebeurd. Je kan die persoon ook altijd rapporteren op het sociale media kanaal, of naar de politie stappen."