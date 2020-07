Overlijden jonge wielrenner roept pijnlijke herinneringen op bij familie van Joren Touquet uit Wevelgem

Joren Touquet overleed vorig jaar, midden juni, op vakantie met zijn familie in Tenerife. De renner was pas 26 jaar en al bij al in goede gezondheid. "Na zijn laatste wedstrijden had hij wel wat klachten, oververmoeidheid en zo", vertelt zijn papa Kurt. "We zijn toen naar het ziekenhuis geweest voor een grondig onderzoek, bloedproeven, scans, inspanningsoefeningen,... Die hebben aangetoond dat hij een zogenaamde overslag had. Maar dat was niet levensbedreigend, zeiden de artsen. Joren zou daar ook voor geopereerd worden, maar enkel om zijn levenskwaliteit te bevorderen. Op vakantie hadden we net nog een mooie, ontspannen avond gehad. 's Ochtends heb ik hem moeten reanimeren. Maar de hulp kwam te laat."