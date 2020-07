Politie Knokke-Heist zal uitgaansbuurt "ontruimen" na sluitingsuur cafés

Echte problemen waren er tot nu toe nog niet, maar afgelopen weekend viel het wel op dat veel mensen in de Knokse uitgaansbuurt nog lang bleven rondhangen na het sluitingsuur van de cafés. De politie zal daarom een extra oogje in het zeil houden en desnoods ingrijpen.

"Vriendelijk als het kan, maar streng als het moet", zegt Isolde Van Eenooghe van de politiezone Damme/Knokke-Heist. "We zullen in de eerste plaats preventief aanwezig zijn en zullen altijd eerst in gesprek gaan met de mensen om de uitstroom zo vriendelijk en zo vlot mogelijk te laten verlopen. Natuurlijk, als er mensen tussenzitten die hardleers zijn, dan zullen we wel moeten optreden op een andere manier."