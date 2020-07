Renner Niels De Vriendt krijgt gedenkplaat in Wortegem-Petegem "Familie en vrienden moeten hem kunnen herdenken"

Intussen worden alle renners die competitief rennen, zo’n 9.000 in België, wel veelvuldig gescreend. Vanaf hun twaalfde ondergaan ze elk jaar zo’n screening. Die gebeurt door sportartsen die daarvoor opgeleid zijn. Ze werken daarvoor met een speciaal wetenschappelijk digitaal platform die ook controle van de kwaliteit van het onderzoek toelaat. Maar de testen zien niet àlle hartproblemen. “Door deze screening kan al 90 procent van de onderliggende hartaandoeningen opgespoord worden, een pak dus. Een heel deel kan daardoor behoed worden van een hartstilstand omdat we een behandeling kunnen opstarten als we een probleem detecteren,” legt Teulingkx uit. “Een klein percentage glipt nog door de mazen van het net en dat is net het percentage waar we nog meer zicht moeten op krijgen omdat we niet weten wat er mee aan de hand is. Dat is het meest frustrerende aan heel dit probleem.” Volgens Teulingkx is er nog een groter plan nodig. Vier jaar geleden riep de vereniging al een zogenaamd sportcardiaal plan in het leven. Maar daar kwam weinig reactie op van de politiek. “Pas sinds vorig jaar is autopsie ook mogelijk buiten gerechtelijke weg, waardoor een autopsie dus ook mogelijk is bij een sportcardiaal of niet-verdacht overlijden. Dat is al een eerste stap. Maar er is een groter plan nodig en wij zijn klaar om dit nu uit te rollen,” besluit Tom Teulongkx.