Veilig reanimeren in coronatijden? Rode Kruis Wevelgem leert het je tijdens online workshop

Woensdagavond geeft de afdeling van het Rode Kruis in Wevelgem een online les over hoe je moet reanimeren in tijden van corona. "Heb je geen mondmasker of handschoenen? Dan kan je niet zo veel doen", zegt lesgever Dirk Van Besauw. "Je kan wel vanop afstand controleren of het slachtoffer bij bewustzijn is door die persoon aan te spreken. Je kan de 112 bellen als het nodig is, maar daar houdt het dan ongeveer op. Je verliest veel kostbare tijd, zeker als je weet dat je eigenlijk binnen de 3 minuten moet beginnen reanimeren. De hulpdiensten zijn gemiddeld 7 tot 8 minuten onderweg."

"Met beschermingsmateriaal is het een volledig ander verhaal", vertelt Van Besauw. "Als je handschoenen bij je hebt en een mondmasker voor jezelf en voor het slachtoffer, dan kan je wel iets ondernemen. Mond-op- mondbeademing kan uiteraard niet, maar je kan wel op een veilige manier een hartmassage geven. Het is wel belangrijk dat het slachtoffer ook een masker op heeft, omdat er bij iedere compressie lucht vrijkomt uit zijn of haar mond. In die lucht kunnen kleine druppeltjes zitten die besmet zijn met het coronavirus."



Meer info over de online curus vind je op de website van het Rode Kruis Wevelgem. Er is plaats voor 100 deelnemers.