Burgemeesters Vlaamse Ardennen willen publiek zoveel mogelijk weren tijdens Ronde van Vlaanderen

Dit jaar zal je geen plaats kunnen nemen op de oude Kwaremont of de Patersberg om je favoriete renner aan te moedigen. Dat zijn toch de wensen van verschillende gemeenten in de Vlaamse Ardennen. Op een gezamenlijke vergadering werd beslist om geen publiek toe te laten in de veiligheidszones rond het parcours waar de afstandsregels niet gerespecteerd kunnen worden.

“Waar de afstandsregels niet gerespecteerd kunnen worden, gaan we het publiek zoveel mogelijk weren. Met deze wensen zijn we naar de gouverneur gestapt en die gaat het overbrengen aan het federale niveau”, zegt Philippe Willequet (Gemeentebelangen), burgemeester van Kluisbergen. Het is volgens Willequet belangrijk om goed te overleggen met de verschillende niveaus om zo een gezamenlijk beleid uit te stippelen dat over het hele parcours geldt.

Coronamaatregelen

De Ronde vindt dit jaar plaats op 18 oktober, mocht het zo zijn dat de coronacijfers de goeie kant blijven opgaan, kan ook het beleid daarop worden aangepast. Toch rekent burgemeester Philippe Willequet er niet op en hoopt hij dat het publiek thuis blijft: “In oktober kan het al slecht weer zijn, laat ons hopen dat het slecht weer is. De coronatoestand kan ook veranderen, maar een Ronde zoals normaal wordt het nooit.”