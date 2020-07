Roofvogel ontsnapt tijdens filmopnames in Sint-Amandsberg

Minnie ontsnapte vorige week maandag ter hoogte van de Antwerpsesteenweg in Sint-Amandsberg. “We zijn erg gehecht aan haar. We hopen dat ze snel terug is”, vertelt Peter Bruylants van productiebedrijf Academy of Film & The Arts. “Elke dag wordt ze uitgevlogen in onze grote binnentuin”, zegt Peter. “Normaal gezien keert ze altijd terug, maar na een uur wachten was ze nog steeds weg. Toen beseften we dat ze niet ging terugkeren. We zijn dan beginnen zoeken en hebben een oproep op Facebook geplaatst.”