Slechtziend in coronatijden: ik zit vol blauwe plekken

En daarmee is het ezelsbruggetje gemaakt. Want met de stoep voor je zaak was het misschien vóór corona al niet te best gesteld. Wie al eens een rolstoel of rollator over de voetpaden van verschillende steden en dorpen in dit land heeft voortgeduwd, kan er over meespreken: het aantal hindernissen varieert van "ça vakes" tot "hallucinant". Wie hetzelfde al in pakweg Spanje, Zweden, Denemarken of Nederland deed, weet dat het anders kan. Straten, pleinen, publieke gebouwen en openbaar vervoer zijn er nagenoeg standaard toegankelijk voor mensen met een beperking.