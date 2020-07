Limburg krijgt geld om slimmer om te springen met water 

Vlaanderen maakt ruim 5,5 miljoen euro vrij en een deel van dat geld gaat ook naar projecten in Limburg. Zo worden in de Herk- en Mombeekvallei bufferstroken aangelegd om modderstromen bij hevige regen te voorkomen. Regenwater kan er langzaam in de grond trekken en daardoor zullen meststoffen van de akkers minder snel in de beken terecht komen.

In het Kempenbroek en de Maasvallei probeert Regionaal Landschap samen met de plaatselijke boeren er voor te zorgen dat het grondwaterpeil niet langer zakt.