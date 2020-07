Gentse sociale wijk met beschimmelde huizen wordt dan toch gesloopt

De Sint-Bernadettewijk in Gent werd gebouwd in de jaren '20. Het gaat om een sociale wijk met huizen en appartementen. Veel van de huizen zijn in de loop der jaren onbewoonbaar geworden door vochtproblemen en beschimmelde muren. Bewoners getuigen al jaren van ongezonde leefomstandigheden. Muren brokkelen af, dakstructuren zijn rot. De sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent is al jaren bezig met het dossier. Maar of de beschimmelde woningen gerenoveerd of gesloopt zouden worden, bleef altijd onzeker. Maar nu is het definitief. De wijk wordt gesloopt in 2022 en er zal een volledig nieuwe sociale wijk gebouwd worden. Om die wijk te kunnen bouwen is een bedrag van 40 miljoen euro voorzien.