SP.A wil nog niet met 6 partijen aan tafel, vergadering over federale formatie afgeblazen

De voorzitters van CD&V, Open VLD en de MR hadden in de namiddag een vergadering gepland met de zes partijen met wie ze gesprekken willen opstarten voor de vorming van een nieuwe federale regering. Ze hadden de N-VA, de SP.A en het CDH uitgenodigd voor een toelichting over hun onderhandelingsnota. Twee van de zes partijen weigerden echter op die uitnodiging in te gaan: de SP.A en het CDH.

SP.A-voorzitter Conner Rousseau wil naar verluidt eerst afzonderlijk met de voorzitters van CD&V, Open VLD en de MR samenzitten. Zo was het dit weekend ook afgesproken, horen we bij de SP.A. De Vlaamse socialisten verwachten namelijk eerst een antwoord op hun eigen inhoudelijke nota. "Ze (de regeringspartijen, red.) houden zich dus niet aan de afspraak en doen geen serieuze poging om een vervolg te breien aan dit weekend. We doen niet mee aan "Blind gekocht"", luidt het. ("Blind gekocht" is een televisieprogramma waarbij koppels een huis kopen zonder het ooit gezien te hebben.)