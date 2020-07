Ieper wil haar burgerslachtoffers Eerste Wereldoorlog herdenken: "Stuur allemaal je ontwerp door"

De stad Ieper is op zoek naar een manier om haar burgerslachtoffers te herdenken. Het gaat om de gewone Ieperlingen die tijdens de Eerste Wereldoorlog gesneuveld zijn, niet om de soldaten. "De militaire slachtoffers worden overal in de stad herdacht, maar de burgerslachtoffers hebben slechts 1 klein gedenkplaatje", zegt Pieter Trogh van het In Flanders Fields Museum.